Врач назвал норму белка, необходимую для здоровья Врач Абакумов: в сутки нужно употреблять не менее 1 г белка на килограмм веса

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При малоподвижном образе жизни человеку ежедневно необходимо не менее одного грамма белка на килограмм веса, рассказал в беседе с «Вестями Подмосковья» врач доказательной медицины Олег Абакумов. По его словам, беременным, спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни, нужно от полутора до двух граммов белка на килограмм веса в сутки.

Врач подчеркнул, что белковая пища должна присутствовать в меню на завтрак, в обед и на ужин. При этом следует помнить, что 100 г курицы — это всего около 20 г чистого белка, одно яйцо содержит всего 5 г этого вещества. Также эксперт отметил важность разнообразия белковой пищи, она должна быть как растительного, так и животного происхождения.

Можно использовать костный бульон как источник аминокислот для коллагена. Он не пойдет прямиком в суставы, волосы и ногти, а все равно распадется на аминокислоты. Организм сам решит, в какие органы и ткани ему нужнее направить строительный белок, — объяснил специалист.

В то же время, по его словам, избыток белка в рационе может нанести вред, особенно пациентам с заболеваниями почек.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что любой завтрак станет полезнее, если в него будут входить зерновые каши, яйца и кисломолочные продукты. По словам врача, каши при этом необходимо заваривать, а не варить — так в составе продукта сохраняются полезные вещества.