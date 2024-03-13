Врач нашла связь между обострением болезней пищеварения и сменой сезонов Врач Чернова: болезни пищеварения обостряются весной из-за слабого иммунитета

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Болезни желудочно-кишечного тракта обостряются после зимы из-за ослабления иммунитета, предупредила врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист отметила, что весной резко меняются температура и атмосферное давление, из-за чего могут обостриться хронические заболевания, такие как гастрит, панкреатит, язвенная болезнь.

В межсезонье обострение хронического гастрита, панкреатита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки связано со снижением иммунных сил организма. Заболевания ЖКТ протекают циклично, важно контролировать периоды ухудшения состояния и поддерживать их курсовым лечением, — пояснила врач.

Особенно остро заболевания пищеварения проявляются, если до этого пациент не обращался за медицинской помощью. Чернова посоветовала восполнять истощенный запас витаминов В и С и включить в рацион пищу, богатую микроэлементами, которые нужны для обновления клеток слизистой желудка. Также стоит отказаться от острых приправ, спиртного, солений, жареной и копченой пищи.

Иммунолог Андрей Продеус ранее рассказал, что воспаления и боли в организме помогут снизить льняное масло, гвоздика и отруби. Чтобы нормализовать микрофлору кишечника, нужно употреблять 30 г кукурузных отрубей в день, уточнил врач.