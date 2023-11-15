Врач напомнила, как правильно мыть фрукты и зелень Врач Чернышова: фрукты и зелень нужно мыть в холодной воде

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Чтобы не отравиться фруктами, ягодами и зеленью, нужно правильно их мыть, напомнила врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что продукты нужно поместить в дуршлаг и опустить в холодную воду без добавления мыла и антисептика на 20–30 минут.

Складываем все в дуршлаг. Его опускаем в кастрюлю или тазик с простой холодной водой без мыла, антисептиков, чтобы содержимое было покрыто жидкостью, и оставляем минут на 20–30, — уточнила врач.

За это время фрукты, ягоды и зелень успеют намокнуть, а частицы почвы и другой грязи опустятся на дно кастрюли. Затем терапевт рекомендует еще раз промыть продукты под струей и дать воде стечь. После этого фрукты и зелень готовы к употреблению. Чернышова подчеркнула, что это нужно не только для того, чтобы избежать отравления, но и для того, чтобы не допустить заражения гельминтами. Так, аскаридами можно заразиться при употреблении необработанной клубники.

Эпидемиолог Яков Новоселов ранее посоветовал хранить скоропортящиеся продукты на нижних полках холодильника. По его словам, не стоит класть продукты, которые требуют термической обработки, с уже готовыми к употреблению. Например, не стоит хранить хлеб рядом с сырым мясом.