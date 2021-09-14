Врач напомнил, когда нужно уходить на самоизоляцию при коронавирусе

Когда в окружении человека имеется заражённый коронавирусной инфекцией, необходимо уйти на самоизоляцию, чтобы не распространять дальше вирус и не подвергать опасности окружающих. Об этом «Радио 1» сказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов, комментируя решение российского президента изолироваться из-за случаев COVID-19 в его ближайшем окружении.

Президент принял правильное решение, и оно должно быть примером для всех граждан, — подчеркнул медик.

Осипов напомнил, что во время режима самоизоляции необходимо соблюдать ряд правил. Так, в частности, в течении 14 дней не ходить в магазины и общественные места, измерять температуру и при появлении первых признаков инфекции вызвать врача на дом.

Как отметил специалист, если по прошествии 14 дней признаков коронавируса не появилось, то можно спокойно выходить на работу и посещать людные места, не забывая про соблюдение всех санитарных норм.

Ранее президент Владимир Путин объяснил своё решение о переходе на самоизоляцию тем, что он контактировал с заболевшим сотрудником. Путин отметил, что у него высокие титры антител после прививки и сейчас состоится «естественный эксперимент» об эффективности «Спутника V».