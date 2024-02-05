Врач дала советы, как перестать есть много сладостей Врач Тананакина: снижение употребления сахара поможет отказаться от сладостей

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Чтобы перестать есть много сладостей, следует постепенно снижать употребление натурального сахара, посоветовала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что помочь в этом могут сахарозаменители: они чаще всего имеют нулевую калорийность и не вызывают резкого повышения уровня глюкозы.

Натуральный сахар представляет собой калорийный продукт, который может повысить уровень глюкозы в крови, в то время как сахарозаменители обычно имеют нулевую калорийность и не вызывают значительного повышения уровня глюкозы, — пояснила врач.

При этом не следует полностью избавляться от зависимости при помощи сахарозаменителей, предупредила Тананакина. По словам врача, они могут оказывать негативное воздействие на организм человека. Избавиться от привычки есть много сладостей также помогут занятия спортом.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что во время диеты стоит исключить все сладкое, оставив лишь ограниченное количество фруктов и ягод, но это не значит, что нужно полностью отказываться от десертов. Она посоветовала заменить шоколад на натуральную пастилу и сорбеты. Если сложно отказаться от сладкого, полезными для организма станут несладкие мандарины в горьком шоколаде.