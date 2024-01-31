Диетолог назвала самые полезные десерты Диетолог Соломатина назвала пастилу и мармелад самими полезными десертами

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Во время диеты стоит исключить все сладкое, оставив лишь ограниченное количество фруктов и ягод, но это не значит, что нужно полностью отказываться от десертов, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. Она посоветовала заменить шоколад на натуральную пастилу и сорбеты. Диетолог отметила, что если сложно отказаться от сладкого, полезными для организма станут несладкие мандарины в горьком шоколаде.

При диете стоит исключить все сладкое, можно оставить ограниченное количество фруктов и ягод, где тоже много сахара. Шоколад можно заменить на маленький кусочек пастилы, мармелад. Лучше, чтобы она была натуральной, без сахара, из яблок или ягод. Если тяжело отказаться от сладкого, в качестве десерта подойдут несладкие мандарины в темном горьком шоколаде. Это полезно для организма, — сказала Соломатина.

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