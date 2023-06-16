Врач дал советы путешественникам, страдающим опасным заболеванием Флеболог Пасов рассказал, как пациентам с тромбозом вен путешествовать

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Людям, испытывающим проблемы с венами, не противопоказаны путешествия, заявил в комментарии NEWS.ru хирург-флеболог и генеральный директор медицинского центра «Кедр» Виктор Пасов. По его словам, чтобы снизить риски тромбоза, достаточно соблюдать несколько простых правил: пить воду, больше двигаться, носить компрессионное белье и не забывать про лекарства.

Путешествовать при тромбозе вен можно, это не страшно, главное — соблюдать несколько правил. Нужно пить много воды, где-то два литра. Если мы говорим о полетах на самолете, следует много ходить по салону, долго не сидеть, также советую надевать компрессионное белье, — рассказал Пасов.

Врач напомнил, что важно не забывать принимать препараты, назначенные лечащим врачом.

Ранее кардиолог Юрий Чичков предупредил, что поклонники дайвинга подвержены риску тромбообразований. Особенно это касается тех, кто любит опускаться на большую глубину. По словам кардиолога, заниматься дайвингом не следует без разрешения врача. Он отметил, что противопоказаниями к погружению на глубину являются наличие острого или недавно перенесенного тромбоза глубоких вен и наличие в анамнезе тромбоэмболии легочной артерии.