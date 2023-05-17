Кардиолог назвал необычные причины тромбообразования Кардиолог Чичков назвал дайвинг одной из причин тромбообразования

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Тромбы в сосудах могут появиться в силу разных причин, включая такие необычные, как дайвинг и путешествия, предупредил врач-кардиолог Юрий Чичков. Специалист рассказал «Газете.Ru», что погружение на глубину влияет на функционирование головного мозга, из-за чего кровоток перераспределяется в пользу жизненно важных органов.

Дайвинг, особенно на большую глубину, является фактором риска тромбообразования по целому ряду причин. <...> По мере погружения на глубину наблюдается ряд изменений, направленный в первую очередь на поддержку нормального функционирования головного мозга. Так, происходит перераспределение кровотока в пользу жизненно важных органов, повышается уровень гемоглобина и артериальное давление, — пояснил врач.

По словам кардиолога, заниматься дайвингом не следует без разрешения врача. Он отметил, что противопоказаниями к погружению на глубину являются наличие острого или недавно перенесенного тромбоза глубоких вен и наличие в анамнезе тромбоэмболии легочной артерии.

Чичков предупредил, что причиной образования тромбов может стать подъем на большие высоты. В это время увеличивается циркуляция элементов крови, возникают проблемы с ее свертываемостью из-за нехватки кислорода в организме. Врач также назвал фактором риска длительные путешествия из-за долгого нахождения в сидячем положении.

Кардиолог посоветовал не доводить организм до обезвоживания, особенно в жаркую погоду, поскольку это чревато образованием тромбозов. Также лучше отказаться от злоупотребления алкоголем, так как передозировка приводит к «слипанию» тромбоцитов и ускоряет процессы обезвоживания.

Хирург-флеболог Виктор Пасов ранее назвал фактором риска развития тромбоза вен генетическую предрасположенность. По его словам, чтобы выявить это заранее, необходимо посетить гематолога. Обследования помогут снизить риск тромобообразования в несколько раз.