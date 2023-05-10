Флеболог назвал факторы риска развития тромбоза вен Флеболог Пасов назвал генетическую предрасположенность фактором риска развития тромбоза

Фото: Shutterstock

Генетическая предрасположенность является одним из факторов риска развития смертельно опасного тромбоза вен нижних конечностей, предупредил хирург-флеболог Виктор Пасов. Рассказывая о заболевании «Народным Новостям», специалист отметил, что следует обратиться к гематологу, чтобы заблаговременно выявить соответствующую предрасположенность.

Развитие тромбозов <...> нередко связано с генетическими факторами. Поэтому важно проходить обследование у гематолога, который может заблаговременно выявить соответствующую предрасположенность, — отметил флеболог.

По словам врача, тромбоз встречается у людей с диагностированной онкологией. Заболевание может развиться на фоне прохождения химиотерапии. К еще одной группе риска относятся люди, у которых до этого были переломы ног. Он отметил, что при подобных травмах тромбоз развивается в 70% случаев.

Флеболог посоветовал проходить обследования, чтобы снизить риск развития тромбоза в несколько раз. Выявить заболевание на ранней стадии можно при помощи ультразвукового и рентгенографического исследований сосудов.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин ранее предупредил, что отеки ног могут говорить о варикозном расширении вен нижних конечностей. По его словам, отеки могут появляться при сердечной недостаточности и приеме определенных лекарств, особенно в случае с кардиологическими препаратами.