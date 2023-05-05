Терапевт назвал заболевания, о которых предупреждают отеки ног Терапевт Кондрахин назвал отеки ног признаком варикозного расширения вен

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Отеки ног могут говорить о варикозном расширении вен нижних конечностей, предупредил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В разговоре с «Москвой 24» врач-терапевт отметил, что это связано с выходом плазмы из кровеносного русла. По его словам, она пропитывает ткани, образовывая отеки.

При варикозном расширении вен нижних конечностей кровь плохо поднимается, она застаивается. Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей и возникают отеки, — пояснил специалист.

По словам терапевта, отеки ног также могут свидетельствовать о сердечной недостаточности. Кондрахин уточнил, что при этом заболевании возникают нарушения насосной функции сердца, из-за чего кровь плохо перекачивается. Кроме того, отеки могут появляться при приеме определенных лекарств, особенно в случае с кардиологическими препаратами.

Хирург-флеболог Олими Ширинбек ранее рассказала, что постоянное чувство усталости ног и появление на них сосудистых сеточек являются первыми признаками варикозного расширения вен и поводом для обращения к врачу. По ее словам, варикоз чреват такими опасными осложнениями, как тромбозы, трофические язвы и кровотечения.