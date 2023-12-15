Врач дал совет, как правильно дышать на морозе Лор Шубин: в мороз нужно дышать носом или вытянув губы в трубочку

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Правильное дыхание в морозную погоду сохранит здоровье горла и легких, рассказал в беседе с aif.ru врач-оториноларинголог Дмитрий Шубин. По его словам, вдыхаемый воздух должен быть максимально теплым, поэтому необходимо дышать носом, а если он заложен, то лучше всего делать это через губы, вытянутые в трубочку.

Как пояснил врач, вдох и выдох должны быть медленными, плавными и неглубокими — так холодный воздух, проходя через носоглотку, успевает согреться. При заложенности носа следует дышать через едва разомкнутые губы либо вытянув губы в трубочку и приподняв язык к небу для более медленного прохождения воздуха по верхним дыхательным путям.

Кроме того, эксперт предупредил об опасности дыхания против порывистого ветра. Если это невозможно, нужно наклонить голову вниз или прикрыть нос и рот рукой. На морозе также стоит отказаться от физических нагрузок, сопровождающихся резкими и сильными вдохами.

Дыхание через шарфы, балаклавы и тканевые маски также согревает вдыхаемый воздух, однако их нужно регулярно стирать и гладить утюгом, так как на них создается среда для размножения болезнетворных микроорганизмов, добавил лор.

Ранее врач-терапевт Вероника Лисицкая назвала мифом утверждение о том, что если ходить в мороз без шапки, то можно заболеть менингитом. Она напомнила, что менингит — это воспаление мозговых оболочек, вызываемое бактериями и вирусами, а холод сам по себе не влияет на возникновение этой опасной болезни.