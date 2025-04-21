Воздушные пирожки с яблоком и корицей: простой рецепт — выпекаются 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти пирожки сочетают хрустящее слоеное тесто, сочные яблоки и коричную сладость. Золотистая корочка и тающая во рту яблочная начинка делают их идеальными к чаю или кофе. Готовятся очень просто!

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста (500 г);

3 яблока;

3 ст. л. сахара;

1 ч. л. корицы;

1 яйцо для смазывания;

1 ст. л. лимонного сока.

Способ приготовления:

Очистите яблоки, нарежьте кубиками, тушите с сахаром и корицей 5 минут. Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты. Выложите начинку, защипните края. Смажьте яйцом, выпекайте 15 минут при 200 °C.

Пирожки получаются очень воздушными, а аромат от них заполняет весь дом! Подавайте теплыми или остывшими.

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