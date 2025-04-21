Эти пирожки сочетают хрустящее слоеное тесто, сочные яблоки и коричную сладость. Золотистая корочка и тающая во рту яблочная начинка делают их идеальными к чаю или кофе. Готовятся очень просто!

Ингредиенты:

  • 1 упаковка слоеного теста (500 г);
  • 3 яблока;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 1 яйцо для смазывания;
  • 1 ст. л. лимонного сока.

Способ приготовления:

  1. Очистите яблоки, нарежьте кубиками, тушите с сахаром и корицей 5 минут.
  2. Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты.
  3. Выложите начинку, защипните края.
  4. Смажьте яйцом, выпекайте 15 минут при 200 °C.

Пирожки получаются очень воздушными, а аромат от них заполняет весь дом! Подавайте теплыми или остывшими.

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