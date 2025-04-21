Эти пирожки сочетают хрустящее слоеное тесто, сочные яблоки и коричную сладость. Золотистая корочка и тающая во рту яблочная начинка делают их идеальными к чаю или кофе. Готовятся очень просто!
Ингредиенты:
- 1 упаковка слоеного теста (500 г);
- 3 яблока;
- 3 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. корицы;
- 1 яйцо для смазывания;
- 1 ст. л. лимонного сока.
Способ приготовления:
- Очистите яблоки, нарежьте кубиками, тушите с сахаром и корицей 5 минут.
- Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты.
- Выложите начинку, защипните края.
- Смажьте яйцом, выпекайте 15 минут при 200 °C.
Пирожки получаются очень воздушными, а аромат от них заполняет весь дом! Подавайте теплыми или остывшими.
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