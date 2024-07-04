Вован и Лексус рассказали, как выбирают объекты для пранка Пранкеры Вован и Лексус: есть список потенциальных жертв для провокаций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус)

Есть список потенциальных жертв для провокаций, заявили в беседе с «360» пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус. Они добавили, что одним из главных принципов при выборе объекта является интерес к собеседнику.

Он интересен и, видимо, производит какой-то ажиотаж. Он закрытый. И можно из него что-то получить — достоверную информацию, — уточнил Лексус.

Пранкеры также обратили внимание на то, что могут выбрать личность для розыгрышей, если та долгое время не давала никому интервью. Вован также отметил, что любители конспирологических теорий нередко причисляют их команду к некоему глобальному PR-агентству, с которым взаимодействуют различные политики, желая поведать правду.

Пранкеры ранее разыграли экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, беседуя с ней от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Их жертва пообещала собрать компромат на бывшего лидера США Дональда Трампа, назвав его опасным для страны и мира.

Вован и Лексус прежде общались с руководителем Федеральной резервной системы США от лица президента Украины Владимира Зеленского. По данным Bloomberg, за две недели переписки никто из администрации американского чиновника не понял подмены.