Вот какую окрошку нужно приготовить после пьянки: похмельный вариант блюда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто бы знал, что окрошка может послужить отличным похмельным блюдом. Этот рецепт удивит необычными компонентами, но точно понравится многим.

Такая окрошка готовится на квасе и с некоторыми интересными ингредиентами, которые добавляют далеко не все. Однако именно они делают блюдо еще вкуснее.

Возьмите два огурца, четыре вареных яйца, три картофелины, шесть редисок, пучок свежего зеленого лука, укроп. Вместо обычной вареной колбасы — 200 граммов ветчины и один отварной язык. Также возьмите листья хрена.

Все компоненты нарежьте на небольшие кубики. Половину пучков лука и укропа нашинкуйте, как обычно, а оставшуюся часть вместе с листьями хрена сложите в ступку, добавьте щепотку соли и разотрите до появления белой пены. Все смешайте и добавьте квас. Блюдо готово!

Ранее врач-диетолог Галина Ильенко рассказала, что окрошка получится наиболее полезной, если приготовить ее на минеральной воде. По ее словам, на ней летний суп будет низкокалорийным, это важно тем, кто хочет сбросить лишний вес.

До этого диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что одним из самых вредных продуктов для окрошки является колбаса. По его словам, ее можно заменить отварным мясом курицы или говядины.