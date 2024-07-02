Востоковед Долгов назвал никабы потенциальным орудием террористов

Фото: Karlheinz Schindler/dpa/Global look Press

Никабы еще не применялись во время совершения терактов в России, но они являются потенциальной опасностью, заявил в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его мнению, в РФ стоит запретить эти мусульманские головные уборы, чтобы остановить исламистское подполье.

То, что мы видели недавно в Дагестане, в «Крокусе» говорит о том, что, увы, исламистское подполье в России действует и его нужно подавлять всеми возможными способами. И запрет никаба — один из них. Он не использовался в последних терактах в РФ, но может. Это потенциальная опасность, — считает Долгов.

Он отметил, что во многие исламских странах уже запретили ношение никаба в целях безопасности. Долгов подчеркнул, что под головным убором, закрывающим лицо, «может скрываться не женщина, а мужчина-террорист и под этими широкими якобы женскими одеждами также можно пронести оружие, взрывчатку».

После теракта в Дербенте и Махачкале глава духовного управления Дагестана Ахмад Абдулаев заявил о том, что скоро появится богословское заключение о запрете никаба в республике. По его словам, многие религиозные люди по всей России остерегаются этой темы, но он не боится критики.