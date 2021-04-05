Религиозная амнистия или тюрьма: что грозит арестованным в Дубае девушкам

В Дубае арестованы несколько человек за обнаженную съёмку на балконе отеля. Среди них, по предварительным данным, восемь россиянок. Задержанным вменяют статью об «участии в развратных действиях». Старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин рассказал NEWS.ru о том, что ждёт арестованных, почему европейцы имеют ошибочное представление об Эмиратах и почему ситуация, в которой оказались россиянки, далеко не шуточная.

— Судя по всему, девушки, как и многие путешествующие в Арабские Эмираты, не понимают, что там достаточно суровые нравы?

— В Москве тоже могли бы арестовать девушек, позировавших вот так на балконе, но могли и ничего не сделать, а в Дубае полиция так легко не отделается. Эмираты — это мусульманская страна. Там, в принципе, светское правление, но законы страны основываются на шариате. Дубай известен поблажками, вроде как, в отношении иностранцев: в гостиницах алкоголь, чего нет, скажем, в Саудовской Аравии. Тем не менее есть предел. Появление голой женщины на балконе, то есть на общественном пространстве, закладывает большие сомнения в сердцах дубайских полицейских. В принципе в туристических местных гостиницах «all inclusive» нет проблем с алкоголем, бикини, танцами, но это внутри. За пределами отеля действуют законы страны, нарушать которые не стоит. Боюсь у девушек будут серьёзные проблемы.

— Пишут о возможности штрафа и ареста на несколько месяцев.

— Это им повезёт, если отделаются штрафом и даже арестом на несколько месяцев. Ещё больше повезёт если депортируют и сделают персонами нон грата. Могут ведь и посадить на годы. Всё будет зависеть от того где это происходило, чем сопровождалось и от личности судьи. Это очень серьёзная история. Это не шутки.

— Ещё я читал, что их могут помиловать из-за Рамадана.

— Да, Рамадан — это один из четырёх священных месяцев при наступлении которого проводятся различные амнистии оступившимся и провинившимся. Обратите внимание — не преступникам, а оступившимся. Однако гарантии амнистии нет.

Grant Winter via imago-images.de/Global Look Press

— Эти девушки ведь попадают в категорию провинившихся, а не преступников?

— Все зависит от взгляда суда. Дубай только кажется лёгким местом куда приятно съездить и без оглядки погулять. Это сложная страна. История последних 20-30 лет знает много случаев, когда иностранцы получали длительные тюремные сроки за нарушение правил и обычаев страны, в первую очередь тех, что определяются шариатом. При этом даже вмешательства других стран не помогает. Например, попытки Великобритании несколько раз за последние 10 лет вызволять своих граждан закончились ничем. Такое было не только с Великобританией. В Эмиратах, в том числе и в Дубае, излишне оголённая девушка выйдя на улицу может попасть в неприятности.

— Кажется были случаи, когда арестовывали молодых людей за поцелуи на улице?

— Да, таких случаев было несколько. Вечная проблема: молодые европейцы, выросшие совершенно в другой обстановке, попадают в другую страну, которую населяют мусульмане, а нормы шариата регулируют общественное пространство. Эти европейцы попадают в неприятности. Люди либо плохо слушали, либо им не рассказали, как там все устроено. Хотя и сами могли поинтересоваться куда едут. Сейчас об этом на каждом углу в интернете написано. Уже столько людей обожглись на этом.

— Какая репутация у тюрьмы в Эмиратах?

— Там жёстко сидеть. В любой мусульманской стране сидеть жёстко — в иорданской, саудовской, египетской или эмиратской. Это не Швеция и не Дания, там таких тюрем не будет. Не уровень Таиланда, где, говорят, ужас-ужас, но, тем не менее, это не европейская тюрьма и ничего приятного там нет.

С этими девушками всё будет зависеть от позиции судьи и политической ситуации. Я им не завидую — у них неприятный этап впереди. Впрочем бывает, что людей отпускают или, например, говорят сидеть в отеле и не выходить никуда на время разбирательства. Если там есть девушки других национальностей, то к каждой может применяться свой подход, такое тоже бывало.