Воробьёв: большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что большинство жителей региона соблюдает эпидемиологические рекомендации властей и остаётся дома.
Мы стараемся держать индекс [самоизоляции от «Яндекса»] выше трёх, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас, — цитирует губернатора ТАСС.
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По информации Роспотребнадзора, Подмосковье остаётся вторым регионом России по распространению коронавируса: около 6 тысяч заражённых при 49 смертях.
Как писал NEWS.ru со ссылкой на Воробьёва, режим нерабочих дней и требования по самоизоляции граждан продолжат действовать на майских праздниках. Губернатор подтвердил информацию о том, что такой сценарий считается наиболее вероятным.
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