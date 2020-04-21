Воробьёв: большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/140731d4-8400-11ea-866b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что большинство жителей региона соблюдает эпидемиологические рекомендации властей и остаётся дома.

Мы стараемся держать индекс [самоизоляции от «Яндекса»] выше трёх, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас, — цитирует губернатора ТАСС.

По данным «Яндекса», среднесуточный индекс самоизоляции выше трёх держится установился в большинстве городов Подмосковья. Исключениями стали Котельники, Фрязино и Солнечногорск. Лучшие показатели — по 3,7 балла из 5 — отмечены в Лобне и Железнодорожном. Средний показатель по Москве — 3,3 балла по индексу самоизоляции.

По информации Роспотребнадзора, Подмосковье остаётся вторым регионом России по распространению коронавируса: около 6 тысяч заражённых при 49 смертях.

Как писал NEWS.ru со ссылкой на Воробьёва, режим нерабочих дней и требования по самоизоляции граждан продолжат действовать на майских праздниках. Губернатор подтвердил информацию о том, что такой сценарий считается наиболее вероятным.