Общество

Вологодский губернатор ждёт продления нерабочих дней

18:30, 26 апреля 2020 47
Олег Кувшинников Олег Кувшинников Фото: okuvshinnikov.ru

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников провёл совещание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Он заявил, что ожидает продления режима нерабочих дней.

Меры, направленные против COVID-19, будут действовать до 11 мая, считает он.

Ждём заявления [президента] Владимира Путина во вторник (28 апреля. — NEWS.ru), — передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава РФ Владимир Путин на следующей неделе может снова выступить по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в стране.

Выступление политика анонсировал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

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