Вологодский губернатор ждёт продления нерабочих дней

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Официальный представитель Мариинской больницы Санкт-Петербурга сообщил о распространении коронавируса в медучреждении. Около 50 сотрудников заболели COVID-19.

У этих работников инфицирование подтверждено, передаёт «Фонтанка». При этом точное число заболевших назвать сейчас нельзя. Дело в том, что у нас есть определённые пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развёрнута на территории...