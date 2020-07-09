Володин оценил работу силовиков по делу Фургала

https://static.news.ru/photo/97a697b4-c1cc-11ea-a795-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Правоохранительные органы в ситуации с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала всё сделали правильно. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания.

Перед законом все равны. Предъявленные обвинения очень серьезные, правоохранительные органы сделали всё правильно, — сказал Володин.

По его словам, важно, чтобы была обеспечена законность и объективность. Он подчеркнул, что депутаты имеют все возможности для того, чтобы это сделать.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. Преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области организованной преступной группой.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала журналистам, что обвиняемые в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке дали показания на Фургала. Также в уголовном деле есть показания свидетелей и потерпевших.

NEWS.ru писал, что Фургал проработал в должности губернатора на протяжении двух лет. Он не смог реализовать экономический потенциал региона.

Ранее политолог Марат Баширов назвал уголовное дело в отношении политика «чисто криминальной историей». По его мнению, оно никак не связано с «разборками во властных структурах». Баширов уверен, что в этом деле будут политические последствия, поскольку Фургал подозревается в организации убийств, что является очень тяжким обвинением.