Володин назвал Россию последним островом демократии и свободы

https://static.news.ru/photo/6dcfb3ac-bd4e-11eb-9f57-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин уверен, что Россия остаётся «последним островом» демократии и свободы в мире. Такое мнение он высказал в ходе обсуждения законопроекта об ограничении права избираться для людей, причастных к деятельности организаций, признанных экстремистскими или поддержавших их деятельность.

Заявление Володин сделал после критики документа со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова.

Это последний остров демократии и свободы. И мы на этом острове. <...> А вот как мы будем строить жизнь на этом островке, будет ли он расширяться, от нас зависит, — сказал Володин.

Он напомнил о событиях в США 6 января, связанных с протестами сторонников экс-президента Дональда Трампа у здания конгресса. По словам спикера Госдумы, 500 человек были привлечены к уголовной ответственности, им грозит до 25 лет тюрьмы «за то, что они пришли к конгрессу, зашли в него, за то, что они выразили свою позицию, своё мнение». Этих людей, напомнил Володин, обвинили во внутреннем терроризме. «И мы говорим о том, что у нас нет демократии, свободы? И мы говорим о том, что у нас кого-то обижают?» — задался вопросом Володин.

В свою очередь депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил в отношении России формулировку «материк свободы» — с учётом размеров страны. В ответ на это Володин отметил, что после революции территория государства «уменьшается и уменьшается: после 1917-го уменьшилась, после 1991-го уменьшилась». Поэтому, подчеркнул он, «надо беречь материк свободы, чтобы он в остров не превратился».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который запрещает избираться гражданам, поддержавшим организации, признанные властями экстремистскими.