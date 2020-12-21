Волочкова заявила, что в смерти Гафта виноваты его родственники

https://static.news.ru/photo/bd2ed406-42b4-11eb-92de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова считает, что в смерти актёра Валентина Гафта виноваты его родственники. Так, в последние годы жизни у артиста были проблемы с близкими людьми.

По словам Волочковой, она познакомилась с Гафтом во время репетиции спектакля «Пришёл мужчина к женщине».

Когда мы познакомились, Гафт жил один. Его люди не были с ним рядом. Мы впервые встретились четыре года назад. Он меня пригласил в ресторан на бокал вина, — отметила Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам балерины, актёр нередко жаловался на своих близких. В частности, Гафт заявлял, что его родственники являются недобропорядочными людьми. По всей видимости, они нуждались только в деньгах артиста, считает Волочкова.

Также балерина рассказала, что её очень поразила скромная обстановка в квартире актёра. Она хотела подарить артисту ортопедический матрас, однако его родственники не позволили этого сделать. Гафту попросту не хватало внимания близких, подытожила Волочкова.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Его 72-летняя супруга Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Московском драматическом театре, «Ленкоме», Театре имени Моссовета, «Современнике». В 1956 году артист дебютировал в кино с ролью в фильме «Убийство на улице Данте». Зрители запомнили Гафта по картинам «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита» и многим другим.

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