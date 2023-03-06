Военный эксперт назвал условие эффективности российского аналога HIMARS Военный обозреватель Суконкин: эффективность российского аналога HIMARS зависит от разведки

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С»

Эффективность работы российского аналога американской РСЗО HIMARS на базе «Торнадо-С» зависит от наличия средств разведки и целеуказания, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт добавил, что без вспомогательных структур залпы новейших установок превратятся в стрельбу неуправляемыми боеприпасами с непредсказуемым результатом.

Аналоги управляемых снарядов HIMARS у РФ есть, и они применяются. Просто Киев не фиксирует яростно результаты работы, как мы реагируем на эффективность HIMARS. Эффективность нашего аналога на базе «Торнадо-С», он же «Смерч», зависит от наличия средств разведки и целеуказания. Без ГЛОНАСС-GPS залпы новейших установок превратятся в стрельбу неуправляемыми боеприпасами с непредсказуемым результатом — просто упадет все мимо цели, — подчеркнул Суконкин.

По его словам, разработка НПО «Сплав», вероятно, получит схожие боеприпасы, что и существующий «Смерч» — 300-мм ракеты для уничтожения открыто расположенных живой силы и бронетехники. Он добавил, что один снаряд, начиненный суббоеприпасами, способен накрыть «целые гектары».

Одна ракета, работая по живой силе, накрывает гектары...Она начинена множеством суббоеприпасов, поражающих район расположения цели. Также аналог HIMARS может получить, как и «Смерч», противотанковые боеприпасы. Они раскрываются на определенной высоте и спускаются на парашютах, выискивая что-то тяжелое и металлическое, типа танка. На определенной высоте, метров 20-30, происходит подрыв боеприпаса, ударное ядро поражает танк, развивая скорость 6 км/с. И каждой ракете таких снарядов до 10 штук. Поражающая сила серьезная, — отметил Суконкин.

По мнению обозревателя, поставка новинки в ВС РФ — вопрос месяцев, а чтобы армия ощутила результат от ее использования на поле боя, необходимы десятки установок.