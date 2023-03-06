Эффективность работы российского аналога американской РСЗО HIMARS на базе «Торнадо-С» зависит от наличия средств разведки и целеуказания, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт добавил, что без вспомогательных структур залпы новейших установок превратятся в стрельбу неуправляемыми боеприпасами с непредсказуемым результатом.
Аналоги управляемых снарядов HIMARS у РФ есть, и они применяются. Просто Киев не фиксирует яростно результаты работы, как мы реагируем на эффективность HIMARS. Эффективность нашего аналога на базе «Торнадо-С», он же «Смерч», зависит от наличия средств разведки и целеуказания. Без ГЛОНАСС-GPS залпы новейших установок превратятся в стрельбу неуправляемыми боеприпасами с непредсказуемым результатом — просто упадет все мимо цели, — подчеркнул Суконкин.
По его словам, разработка НПО «Сплав», вероятно, получит схожие боеприпасы, что и существующий «Смерч» — 300-мм ракеты для уничтожения открыто расположенных живой силы и бронетехники. Он добавил, что один снаряд, начиненный суббоеприпасами, способен накрыть «целые гектары».
Одна ракета, работая по живой силе, накрывает гектары...Она начинена множеством суббоеприпасов, поражающих район расположения цели. Также аналог HIMARS может получить, как и «Смерч», противотанковые боеприпасы. Они раскрываются на определенной высоте и спускаются на парашютах, выискивая что-то тяжелое и металлическое, типа танка. На определенной высоте, метров 20-30, происходит подрыв боеприпаса, ударное ядро поражает танк, развивая скорость 6 км/с. И каждой ракете таких снарядов до 10 штук. Поражающая сила серьезная, — отметил Суконкин.
По мнению обозревателя, поставка новинки в ВС РФ — вопрос месяцев, а чтобы армия ощутила результат от ее использования на поле боя, необходимы десятки установок.
Все зависит от поставленной задачи — как и где ее будут использовать. По каким целям. Но приведу пример. Раньше на каждый военный округ приходилась минимум одна реактивная бригада (около 50 установок). Эффективность на поле боя зависит от концентрации РСЗО, своевременно ли они сосредоточены на определенном участке фронта. Работает ли разведка. Не попадает ли батарея под удар противника — ответный или упреждающий, — подытожил Суконкин.