Военный эксперт заявил, что Киев рассчитывает получить ядерное оружие Военэксперт Кнутов: Киев может применить ядерное оружие для завершения конфликта

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Киев рассчитывает получить ядерное оружие и применить его для завершения конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, боевые действия для Киева зашли в тупик, и главком ВСУ Валерий Залужный рассматривает возможность применения ТЯО.

Главком ВСУ Залужный в своей речи, анализируя, что еще может предпринять, на мой взгляд, рассматривает только два варианта. Под технологическим развитием и революционным изобретением подразумевает тактическое ядерное оружие. И второй вариант — мирные переговоры. Но, так как Залужный человек военный, он в первую очередь рассматривает первый вариант, — подчеркнул Кнутов.

Военный эксперт отметил, что ситуация на поле боя хорошо просматривается со спутников, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а также с беспилотной летательной авиации, поэтому ВСУ сложно сосредоточить войска и провести скрытное наступление.

Такое возможно, только если удастся собрать очень большую группировку систем радиоэлектронной борьбы, комплексов ПВО, которые будут прикрывать данный квадрат, подтянуть туда артиллерию и еще с ее помощью проломить оборону противника, — объяснил специалист.

По его словам, такая операция должна быть совершена с расчетом, что будет возможность продвинуться вперед по линии фронта. Но, как отметил Кнутов, на этапе сосредоточения не избежать серьезных потерь, поскольку сделать это скрытно крайне сложно.

Ранее главнокомандующий ВСУ пришел к выводу, что неудачи украинцев на фронте связаны с уровнем технологического развития. По его словам, ход контрнаступления подорвал надежды Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы пойти на переговоры с Россией.