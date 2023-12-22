Военный эксперт назвал главное преимущество бомб с УМПК Военэксперт Кнутов: планирующие бомбы исключают риск для самолетов и летчиков

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Авиабомбы ФАБ-500

Бомбы с установленными на них унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) имеют преимущество в том, что их можно сбрасывать с высоты примерно 10 км, причем на расстоянии до 50 км от объекта, заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, благодаря этому самолеты и летчики не подвергаются опасности.

Главное преимущество бомб с установленными на них УМПК в том, что такие бомбы можно сбрасывать с высоты примерно 10 км, причем на расстоянии до 50 км от объекта. Бомба летит с очень высокой точностью к цели. А при этом самолеты — в первую очередь это наши заслуженные Су-34 — и летчики не подвергаются риску быть сбитыми, ведь запуск производится в той зоне, которую не может контролировать ПВО противника, — сообщил он.

По словам эксперта, по сути, обычная авиационная бомба, выпущенная с такой высоты и с такого расстояния, планирует на объект, при необходимости маневрирует и корректирует свой полет и поражает цель. При этом точность попадания благодаря использованию системы ГЛОНАСС — всего несколько метров.

И тут еще важно отменить, что у Украины сейчас нет систем, которые могут сбивать подобные бомбы, — резюмировал он.

Первые сообщения о применении авиабомб с УМПК в ходе специальной военной операции на Украине начали поступать в марте 2023 года. К лету, по заявлениям западных СМИ, ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК стали «оружием, которого украинцы боятся больше всего».