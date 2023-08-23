Военный эксперт предсказал атаку БПЛА на Москву в День независимости Украин Военный эксперт Джерелиевский предрек атаку БПЛА в День независимости Украины

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В День независимости Украины ВСУ могут устроить крупную атаку беспилотников на Москву, предсказал военный эксперт Борис Джерелиевский. Комментируя ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня», он подчеркнул, что в столице большое количество целей для подобного акта: исторические постройки, торговые центры, отделения силовых структур.

Я опасаюсь, что в День независимости Украины будет нанесен более значительный удар. Они прощупали, как им кажется, уязвимые места и будут использовать большее количество дронов, — заявил эксперт.

Джерелиевский также предположил, что целями могут стать многоэтажные здания, которые выделяются на фоне остальной застройки. Он пояснил, что предыдущие атаки были попытками проверить работу ПВО в Москве. Основная цель подобных действий со стороны ВСУ — медийный эффект, уверен эксперт. Он считает, что таким образом украинские власти хотят показать хоть какие-то успехи и посеять панику среди жителей России.

Система обороны Москвы устроена таким образом, что вычленить какие-то слабозащищенные места довольно сложно. Она окружена кольцами ПВО, достаточно однородно защищена. Все постоянно анализируется военными, предпринимаются меры для устранения уязвимых мест, —заключил Джерелиевский.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВСУ атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».