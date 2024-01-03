Военный эксперт предрек массовое применение роботов и ИИ в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: в 2024 году в зоне СВО может возрасти число боевых роботов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году число используемых российской армией в зоне спецоперации боевых роботов может значительно возрасти, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также допустил возможность применения искусственного интеллекта для нанесения ударов с воздуха и на воде.

Эксперт пояснил, что боевые роботы уже сейчас применяются в зоне СВО. Они представляют собой подвижные пулеметные установки или стационарные крупнокалиберные. Их использование позволяет избегать человеческих потерь в ходе боевых действий. По мнению эксперта, роботы должны присутствовать на всем протяжении линии соприкосновения войск.

Использовать роботов стоит по всей линии фронта, их можно использовать как для атаки, так и для разминирования. Я полагаю, что в будущем их будет появляться все больше в зоне СВО. Не исключено, что в 2024 году появятся и новые машины для атаки на воде и в воздухе, возможно, будет применяться искусственный интеллект, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что фронт имеет большую протяженность, поэтому могут понадобиться сотни боевых роботов для выполнения всех необходимых задач. Он подчеркнул, что поломки машин несравнимы с гибелью людей. При этом указал, что удешевить производство роботов можно за счет больших объемов.

Ранее Дандыкин отметил, что новейшая российская дистанционно управляемая боевая машина пехоты поможет вывести из-под удара экипаж и позволит оператору ориентироваться в пространстве не хуже, чем если бы он находился внутри установки. По его словам, люди важнее любой техники, поэтому за беспилотной БМП-3 будущее.