«Люди важнее»: военэксперт об испытании беспилотной БМП-3 в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: беспилотная БМП-3 позволит вывести из-под удара экипаж

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Новейшая российская дистанционно управляемая боевая машина пехоты поможет вывести из-под удара экипаж и позволит оператору ориентироваться в пространстве не хуже, чем если бы он находился внутри установки, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, люди важнее любой техники, поэтому за беспилотной БМП-3 будущее.

Люди важнее любой техники, за дистанционно управляемой боевой машиной будущее. Мы выводим из-под удара экипаж, современные приборы позволяют оператору ориентироваться в пространстве не хуже, чем если бы он находился в БМП-3. Это грозное оружие, у БМП-3 две мощные пушки — 100-мм и 30-мм (автоматическая). Это одна из самых мощных боевых машин пехоты в мире, — высказался Дандыкин.

Военэксперт добавил, что в настоящее время российские военные в зоне спецоперации дистанционно управляют беспилотниками, нанося огромный ущерб противнику, и вычислить таких специалистов ВСУ крайне сложно. По его словам, одна из главных задач СВО — сохранить жизни людей. Дандыкин также подчеркнул, что испытывать любое вооружение лучше именно в боевых условиях.

Боевые действия, как бы мы к ним ни относились, лучший способ испытать или модернизировать любое вооружение. Вполне возможно, что беспилотная БМП-3, если ее сделают полностью без экипажа, станет проще и дешевле в обслуживании, так как не придется оборудовать места для членов экипажа и соответствующие приборы, — заявил эксперт.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее заявил, что апробация новейшей беспилотной БМП-3 пройдет в зоне спецоперации. Одним из главных преимуществ нового образца техники он назвал исключение рисков для экипажа на опасных направлениях.