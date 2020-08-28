Военные РФ одержали победу в конкурсе «Безопасная среда» на АрМИ-2020

https://static.news.ru/photo/8324ea02-e9fe-11ea-a402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе экипажей химической разведки «Безопасная среда» Армейских международных игр, на втором месте оказались команды КНР и Белоруссии, третье поделили Узбекистан и Армения.

Победителей награждал статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков. По его словам, Армейские международные игры развиваются и совершенствуются, состязания стали более сложными, однако участники продолжают успешно преодолевать все препятствия.

Панков также отметил, что в рамках соревнований были хорошо представлены иностранные армии.

Мы видим в этом, прежде всего, не соперничество, а реальную возможность укрепить узы дружбы и военно-технического сотрудничества, — подчеркнул Панков, слова которого приводит РИА Новости.

Как уточняется, в конкурсе приняли участие команды из России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика. В рамках соревнований военные химики демонстрировали свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно заражённого грунта, искали радиоактивные источники на местности и на технике, определяли отравляющие вещества в воздухе и проводили специальную обработку техники.

Ранее NEWS.ru писал, что корветы Тихоокеанского флота впервые провели совместную артиллерийскую стрельбу по целям на побережье Чукотского моря, рассказал представитель ТОФ РФ Николай Воскресенский.

Для манёвров подготовили сложную мишенную позицию, имитировавшую долговременную огневую точку, боевую технику и укрепления условного противника. Наведение корветов на цель и корректирование огня военные осуществляли с помощью беспилотников «Орлан-10».