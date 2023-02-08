Военкор рассказал, чем занимался погибший Герой ЛНР Мангушев в зоне СВО Военкор Коц: погибший командир Игорь Мангушев занимался в зоне СВО борьбой с дронами

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Игорь Мангушев

Погибший командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев по прозвищу Берег занимался в зоне СВО борьбой с дронами, рассказал NEWS.ru военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, оборона от вражеских БПЛА шла довольно успешно.

Знал Мангушева со времен, когда он организовывал рейды против нелегальных мигрантов в Москве. Выявлял их точки компактного проживания по подвалам и чердакам и сдавал полиции. А в 2014 году даже помогал ему пересечь границу с ЛНР, когда она еще была под контролем Киева. Пересекались с ним несколько раз в Донбассе, но чем он там занимался, я до конца не знал. В последнее время он работал со своей командой на одном из самых сложных направлений — в районе Кременной. Занимался противодроновой борьбой. И, как говорят, довольно успешно, — отметил Коц.

Мангушев скончался 8 февраля после тяжелого ранения в голову. Военкор Юрий Котенок заявил, что Мангушеву выстрелили в затылок с близкого расстояния.

Информацию о смерти Мангушева подтвердил РИА Новости и его друг — военкор и музыкант Аким Апачев. По его словам, накануне командир ЛНР был жив, но находился в последней стадии комы. Он считает, что у Мангушева уже не было шансов спастись, так как застрявшая в голове пуля вызвала большую отечность мозга.

Мангушев вел Telegram-канал «Записки авантюриста» (52 тысячи подписчиков). В 2010-х, по данным «Коммерсанта», он был лидером организации «Светлая Русь», проводящей рейды против нелегальных мигрантов. MK.RU называет его соратником связанного с ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

14 января в разговоре с NEWS.ru Мангушев раскрыл детали работы группы «Сурикаты», бойцы которой борются с вражескими коптерами.