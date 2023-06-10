Военэксперт заявил, что перед наступлением бойцов ВСУ накачали наркотиками Военэксперт Матвийчук: бойцов ВСУ могли накачать наркотиками и насильно погнать в наступление

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцов Вооруженных сил Украины перед контрнаступлением накачали наркотиками и погнали в атаку, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, часть личного состава ВСУ неадекватно воспринимает реальность из-за употребления сильнодействующих веществ.

Вы понимаете, их (бойцов ВСУ. — NEWS.ru) гонят. Они все перед боем накачиваются боевыми наркотиками: это еда, чай, это таблетки, якобы обезболивающие. Люди неадекватно воспринимают реальность. Как они говорят, они киборги, — отметил Матвийчук.

В разговоре с NEWS.ru он добавил, что наступление ВСУ продлится не более двух недель. По его словам, украинская армия теряет 20–30 танков в сутки, поэтому примерно через 14 дней Киеву не на чем будет наступать.

Матвийчук также отметил, что трофейные немецкие танки Leopard, потерянные Украиной, можно провести «парадом позора» по Красной площади в Москве. По его мнению, боевые машины противника также можно выставить в парке «Патриот», чтобы показать, что немецкие танки горят так же, как и все остальные.

Эксперт добавил, что исследованием трофейной западной техники займутся российские военные инженеры. По его словам, это позволит выявить ее недостатки и выработать методики борьбы.

Ранее военный корреспондент Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что российские военные заполучили в качестве трофея первые танки Leopard. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Издание Politico отмечало, что в интернете начали распространяться фотографии с, предположительно, украинскими танками Leopard немецкого производства, которые были задействованы в контрнаступлении ВСУ. Помимо немецких боевых машин журналисты заметили в Сети видео с подбитыми американскими боевыми машинами пехоты Bradley, которые также поставлялись Киеву.