Военэксперт рассказал о новейшем способе повысить живучесть российских БМП Военэксперт Матвийчук: динамическая защита повысит живучесть БМП на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БМП-3

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что установка динамической защиты (ДЗ) на российские БМП, в том числе БМП-3, повысит живучесть техники на 30%. Он не исключил, что для данной задачи подойдет ДЗ «Реликт».

Если это так, то установка динамической защиты «Реликт» — отличная новость. ДЗ заключается в направленном взрыве, разрушающем летящий в БМП снаряд, в том числе бронебойные танковые и ПТУР. Благодаря ДЗ живучесть БМП повысится, предположу, на 30%. Но до уровня танка, конечно, все равно далеко. Да, взрыв может быть сильным, даже оглушить, но экипаж остается в живых, — считает Матвийчук.

Ранее главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.

До этого стало известно, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах союзника ФРГ хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что власти выделят Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды. Об этом она заявила после визита в Одессу и Николаев. В общей сложности помощь Германии на эти цели за два года достигла €1 млрд.