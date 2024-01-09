Военэксперт рассказал, какое оружие армия России ждет на ЛБС больше всего Военэксперт Дандыкин: больше всего на ЛБС ждут 152-мм САУ «Коалиция-СВ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

САУ «Коалиция-СВ»

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что на линии боевого соприкосновения (ЛБС) больше всего ждут САУ «Коалиция-СВ» калибра 152-мм. Собеседник не исключил, что орудие позволит решить вопрос контрбатарейной борьбы и уничтожения РСЗО HIMARS и других артиллерийских систем ВСУ.

Предположу, что больше всего на ЛБС ждут «Коалицию-СВ», это 152-мм САУ. Она должна решить вопрос контрбатарейной борьбы выводом из строя артиллерийских систем ВСУ, особенно западного производства, в том числе РСЗО HIMARS. Думаю, что скоро мы ее увидим. Плюс нужно свести к нулю вероятность поставок F-16 на Украине, нужно бить по аэродромам, которые Киев пытается переоборудовать под натовские стандарты, — считает Дандыкин.

Ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью авиабомбы, оборудованной модулем планирования и коррекции, уничтожил украинский пункт управления. Перед вылетом экипаж получил координаты местоположения командного пункта противника. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35 взлетело с аэродрома и успешно выполнило боевую задачу.

До этого российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины с предельно малой высоты — 25 метров. Были атакованы позиции ВСУ на Донецком направлении.