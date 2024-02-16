Военэксперт рассказал, где ВСУ могут попасть в окружение после Авдеевки Военэксперт Дандыкин: следующие «котлы» ждут ВСУ в Часовом Яре и Крынках

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что группировки ВСУ в Крынках и в районе Часового Яра также могут оказаться в «котле» по аналогии с положением украинских бойцов в Авдеевке. Он не исключил, что ВС РФ также приступят к взятию под контроль Угледара.

По идее, после Авдеевки в «котел» могут попасть группировки ВСУ в Крынках и в районе Часового Яра. В Крынках они, скорее всего, окопались в подвале, окружены со всех сторон, а сзади Днепр, бежать некуда. В Часовом Яре, кстати, одна из самых мощных линий обороны ВСУ. Кроме того, не исключу, у наших войск впереди много работы по взятию под контроль Угледара, — считает Дандыкин.

Ранее сообщалось, что подразделения российской армии в ходе активных штурмовых действий в Авдеевке замыкают «котел» вокруг укрепленного района ВСУ «Зенит». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники. По информации канала, наступление на укрепрайон ведется с четырех направлений. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

При этом командование ВСУ перебросило на оборону Авдеевки одну из лучших бригад украинской армии. Речь шла о 3-й отдельной штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что главные средства российских войск в операции по установлению контроля над Авдеевкой — комбинированные удары с воздуха и огонь артиллерии. По его словам, ради уменьшения собственных потерь в условиях городской застройки лучше всего действовать так, чтобы противник бросал разбитые позиции и отступал.