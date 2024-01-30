Военэксперт раскрыл, в каком случае российские бойцы идут в рукопашный бой Военэксперт Матвийчук: бойцы идут в рукопашный бой только в безвыходной ситуации

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что российские бойцы пойдут в рукопашную схватку только в экстремальной ситуации, не связанной с отсутствием боеприпасов или оружия. Он не исключил, что подобный сценарий возможен, если у солдата «просто не остается выбора».

Рукопашный бой — очень тяжелый вид боя. Нужна отточенная техника, физическая сила, психологическая подготовка и 100% уверенность в победе в этой схватке насмерть. В рукопашную пойдут только в безвыходной ситуации, не связанной с отсутствием боекомплекта или оружия. Когда нет возможности или времени ими воспользоваться. Остается только рукопашка, — считает Матвийчук.

Ранее сообщалось, что мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ. Еще одного он взял в плен, а третьему удалось сбежать. Россиянин попал в засаду при проверке дома. В нем в этот момент было темно, и он не заметил украинских солдат, пока те не напали на него со спины.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что солдат вышел победителем благодаря навыкам рукопашного боя. Он не исключил, что военный знал: эта подготовка ему пригодится в критической ситуации.