Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что российские бойцы пойдут в рукопашную схватку только в экстремальной ситуации, не связанной с отсутствием боеприпасов или оружия. Он не исключил, что подобный сценарий возможен, если у солдата «просто не остается выбора».
Рукопашный бой — очень тяжелый вид боя. Нужна отточенная техника, физическая сила, психологическая подготовка и 100% уверенность в победе в этой схватке насмерть. В рукопашную пойдут только в безвыходной ситуации, не связанной с отсутствием боекомплекта или оружия. Когда нет возможности или времени ими воспользоваться. Остается только рукопашка, — считает Матвийчук.
Ранее сообщалось, что мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ. Еще одного он взял в плен, а третьему удалось сбежать. Россиянин попал в засаду при проверке дома. В нем в этот момент было темно, и он не заметил украинских солдат, пока те не напали на него со спины.
Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что солдат вышел победителем благодаря навыкам рукопашного боя. Он не исключил, что военный знал: эта подготовка ему пригодится в критической ситуации.