Военэксперт раскрыл, почему в Польше заговорили о миллионных потерях ВСУ Военэксперт Матвийчук: Польша готовит ввод войск на Украину на фоне потерь ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что Варшава готовится ввести войска на Украину. Он не исключил, что заявление экс-главы Генштаба ВС Польши Раймунда Анджейчак о миллионных потерях ВСУ прямой намек на подобный сценарий развития событий.

Слова Анджейчака о многомиллионных потерях Украины на поле боя — лишь рекламная акция западной помощи, намек на усиление и ускорение поставок вооружения, на увеличение финансирования Киева. Плюс, предположу, Анджейчак прощупывает общественное мнение для вероятного официального ввода войск НАТО, или только польских, на территорию Украины, откуда Варшава уже никогда не уйдет, — считает Матвийчук.

Ранее Анджейчак заявил, что потери Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией необходимо исчислять не сотнями тысяч, а миллионами. По его мнению, на сегодняшний день на Украине не осталось резервов и некем воевать.

Польский генерал добавил, что украинской армии не хватает более 10 млн человек. Анджейчак считает, что ВСУ проигрывают в конфликте. По его мнению, для Киева складывается «очень и очень драматическая» ситуация. Генерал также отметил, что смена главкома ВСУ с Валерия Залужного на Александра Сырского никак не повлияла на ситуацию на поле боя.