«Некем воевать»: в Польше заявили о миллионных потерях ВСУ на поле боя Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ необходимо исчислять миллионами

Фото: МО Украины

Потери Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией необходимо исчислять не сотнями тысяч, а миллионами, рассказал в эфире телеканала Polstat бывший начальник Генерального штаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак. По его мнению, на сегодняшний день на Украине не осталось резервов и некем воевать.

Я считаю, что потери [ВСУ] нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч. В этой стране нет резервов, некем воевать, — уверен Анджейчак.

Польский генерал добавил, что украинской армии не хватает более 10 млн человек. Анджейчак считает, что ВСУ проигрывают в конфликте. По его мнению, для Киева складывается «очень и очень драматическая» ситуация. Генерал также отметил, что смена главкома ВСУ с Валерия Залужного на Александра Сырского никак не повлияла на ситуацию на поле боя.

Оказалось, что надо отводить войска, выравнивать линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались, — добавил Анджейчак.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются перенести боевые действия в Белгородскую и Курскую области. По его мнению, для них это новый поворот в стратегии. При этом ВС РФ имеют все возможности для отражения данной угрозы.