Военэксперт раскрыл, где Украина может начать новое контрнаступление Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут начать новое наступление на Артемовск и Купянск

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут новое наступление в районе Часова Яра, Купянска, Авдеевки и Артемовска. Он не исключил, что Киев также попытается провести операции на границах Белгородской, Курской и Брянской областей.

Если ВСУ решатся, то, предполагаю, что их новое наступление начнется с попытки форсировать Днепр. Плюс Киев будет пакостить на границе с Белгородской, Курской и Брянской областями. Плюс они, скорее всего, попытаются пойти в контрнаступление в районе Часова Яра, Красногоровки, Авдеевки, Артемовска, Купянска, Крынок, Работино и так далее, — считает Дандыкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал план нового контрнаступления. По его словам, для этого ВСУ потребуется западное оружие, в том числе из США.

Ранее Зеленский рассказал, что командование ВСУ во время военных совещаний уделяет наибольшее внимание Харькову. Военные власти сосредоточены на усилении средств противовоздушной обороны в городе, над чем Киев работает вместе с иностранными союзниками, пояснил он.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что киевские власти потеряют Харьков, поскольку украинская ПВО не может противостоять ВС России. Это может произойти уже в ближайшие недели. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели и силы ВС РФ скоро попросту возьмут город в кольцо, резюмировал экс-разведчик.