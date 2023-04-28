Военэксперт назвал ключевую особенность планирующих бомб России Эксперт Леонков: особенность российских планирующих бомб — в расположении крыльев и «мозгов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э

Ключевой особенностью российских планирующих бомб, отличающей их от аналогичных американских боеприпасов, является расположение крыльев и системы наведения, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, в США оба модуля ставятся на боеприпас, а в России их разделяют.

В отличии от американских JDAM у наших «мозги» находятся не в бомбе, то есть американцы ставят корректирующее устройство на бомбу и вместе с ней оно погибает, это увеличивает боеприпас в цене раз в десять. А мы оставили бомбу ту же, но наше устройство устанавливается на самолет, — пояснил Леонков.

Он добавил, что планирующее устройство для российских бомб является универсальным и было разработано в рамках программы превращения авиационных боеприпасов в высокоточное оружие.

Предприятие-изготовитель автоматизировало процессы, и в свободном полете бомбы падают точно в то место, куда их направляют, — отметил эксперт.

Ранее издание Newsweek сообщило, что российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для Украины. Эксперты считают, что такие снаряды практически неуязвимы для ПВО, так как падают за пределами досягаемости украинских ракетных систем. Еще одним преимуществом этого оружия назвали относительно недорогое производство.