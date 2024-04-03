Военэксперт назвал главное условие краха линий обороны ВСУ Военэксперт Дандыкин: оборона ВСУ падет только при чрезмерных потерях Украины

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что линия боевого соприкосновения (ЛБС) со стороны ВСУ обрушится, если украинская армия начнет нести невосполнимые потери в людях и технике. По его словам, Киев еще способен сопротивляться.

Главные условия обрушения линии фронта со стороны ВСУ — крупные потери. Шойгу говорит о 80 тысячах бойцах ВСУ убитых и раненых. Но Киев все равно сопротивляется, снизил возрастной порог мобилизации с 27 лет до 25 лет. Нужно выбивать профессионалов, и тогда Украина потеряет возможность наносить удары, в том числе с применением беспилотников. Думаю, это произойдет в ближайшем будущем. Людей они не жалеют, — считает Дандыкин.

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