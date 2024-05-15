Военэксперт дал советы, что делать при обнаружении неразорвавшегося снаряда Военэксперт Литовкин: нельзя трогать неразорвавшиеся снаряды

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Неразорвавшиеся снаряды категорически нельзя трогать или перемещать, предупредил военный эксперт Виктор Литовкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что суббоеприпасы оперативно-тактических ракет ATACMS достаточно чувствительны. Он посоветовал просто пройти мимо, тогда остатки боеприпасов не сдетонируют.

Суббоеприпасы ракет ATACMS — это кассетные бомбы, они довольно чувствительные. Конечно, если человек просто пройдет мимо, они не сдетонируют. Но трогать и перемещать их категорически нельзя, — пояснил эксперт.

На боеприпас оказывает негативное влияние температурное или звуковое воздействие, предупредил Литовкин. Он рекомендовал мирным жителям отойти от обнаруженного на земле снаряда или похожего на него предмета. По его словам, также важно не подпускать к боеприпасу других людей. После этого эксперт посоветовал позвонить в полицию и рассказать о находке.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в городе рассыпались неразорвавшиеся суббоеприпасы ракеты американского производства ATACMS. По его словам, стальная оболочка снаряда M74 содержит взрывчатое вещество. Он пояснил, что при детонации образуется большое количество металлических фрагментов, радиус поражения которых составляет 15 метров.