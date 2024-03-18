«Водные артерии»: эколог предупредил об опасности загрязнения Иртыша и Оби Эколог Рыбальченко: загрязнение Иртыша и Оби ухудшит качество питьевой воды

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Реки Иртыш и Обь являются «жизненно важными водными артериями», их загрязнение приведет к ухудшению качества питьевой воды, гибели водных организмов и утрате биоразнообразия, предупредил эколог Илья Рыбальченко. Комментируя ситуацию «360», эксперт уточнил, что текущая ситуация с загрязнением рек вызывает беспокойство, так как они играют большую роль для населения и экосистемы.

Ситуация с загрязнением воды в реках Иртыш и Обь действительно вызывает беспокойство. Эти реки — жизненно важные водные артерии, и их состояние имеет большое значение для экосистемы и населения региона. Загрязнение воды может иметь множество негативных последствий, включая ухудшение качества питьевой воды, гибель водных организмов, — пояснил эколог.

За 2023 год было зафиксировано 226 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воды в данных реках. В связи с этим необходимо срочно предпринимать меры, уверен Рыбальченко. Эксперт уточнил, что нужно использовать экологически безопасные технологии в сельском хозяйстве и очистные сооружения, а также контролировать сброс промышленных и бытовых стоков.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ ранее предложило отказаться от бумажных чеков в магазинах. В ведомстве считают, что электронный аналог поможет минимизировать отходы. При этом в министерстве признают, что переход к этому возможен только после всесторонней проработки инициативы.