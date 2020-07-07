Водителям могут разрешить предъявлять документы на авто в электронном виде

https://static.news.ru/photo/3c621c90-c0a3-11ea-bad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собственникам машин предлагают разрешить предъявлять документы о регистрации автомобиля в электронном виде и освободить от административной ответственности владельцев транспортного средства, не имеющих при себе таких документов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР.

Документ уже направлен в правительство для получения официального отзыва. Автором инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ примечанием, в соответствии с которым освобождаются от административной ответственности водители, являющиеся собственниками транспортного средства, имеющие при себе паспорт транспортного средства, или не являющиеся собственниками транспортного средства, имеющие документ, подтверждающий право управлять данным транспортным средством, и паспорт транспортного средства, — гласит пояснительная записка к документу.

Как пояснили авторы законопроекта, согласно действующему законодательству, за управление авто без регистрации на него водителю грозит наказание в виде предупреждения или штрафа в сумме 500 рублей, но, кроме того, у него могут забрать и отправить на спецстоянку его транспортное средство. При этом, отметили депутаты, иногда водитель не может иметь на руках необходимого документа из-за того, что тот украден или утерян. Также водитель может являться собственником машины и это исключает риск того, что он угнал или незаконно использует автомобиль. На практике, у водителя могу быть иные документы на машину, в частности, паспорт транспортного средства (ПТС), генеральная доверенность на управление им, или электронная форма свидетельства о регистрации, передаёт РИА Новости.

КоАП суров, справедлив, но не учитывает форс-мажор — кражу или утерю свидетельства о регистрации ТС. Эвакуация неизбежна? Вот здесь спешить не стоит, — написал Нилов в своём Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что принятие законопроекта освободит от административной ответственности законопослушных водителей, ставших жертвой кражи или потерявших свидетельство о регистрации транспортного средства. Также он назвал принудительную эвакуацию машины в таких случаях «достаточно обременительной обеспечительной мерой».

Как писал NEWS.ru ранее, водители, которым удастся доказать неправомерность дорожного штрафа, должны получать компенсацию в 20 тысяч рублей. Инициатива, принадлежащая Общероссийскому народному фронту (ОНФ), направлена в Минюст России.