Водитель Бабкиной ответил на слухи о заражении всей его семьи коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0cbe136a-8578-11ea-a3e1-fa163e074e61_660.jpg Валерий Князев Фото: babkina.ru

Личный водитель народной артистки России Надежды Бабкиной Валерий Князев прокомментировал информацию о заражении коронавирусом.

Он опроверг слухи о том, что вместе с семьёй заразился COVID-19. Мужчина заявил, что чувствует себя хорошо и покидает дом, только когда необходимо сходить в магазин или выгулять собаку. При этом с певицей он не общался с 27 марта.

Мне с утра родственники звонят, волнуются. А среди них есть пожилые люди. У них с сердцем плохо стало, — рассказал изданию «Газета.ru» Князев.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Александр Васильев сообщил, что Надежда Бабкина заразила своего личного водителя коронавирусом, а от него инфекцию подхватила вся семья.

Ранее сообщалось, что Бабкину не спешат переводить в обычную палату. Пока она находится под наблюдением врачей. Коронавирус у неё осложняется начавшейся депрессией. Негативное психологическое состояние вызвано долгим лечением.