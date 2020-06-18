Внука экс-главы Хабаровского края арестовали на 12 суток

https://static.news.ru/photo/d5c56ad0-b172-11ea-b84e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев арестован на 12 суток по решению суда.

Административный арест назначен за управление автомобилем в нетрезвом виде и без водительского удостоверения, сообщает Telegram-канал МASH.

Накануне Ишаев устроил ДТП в центре Москвы. Его «Порше Панамера» выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с «Порше Макан», а затем - с «Ауди А8». Пострадавших в аварии нет.

Согласно тесту, который был проведён Ишаеву на месте происшествия, в его крови содержалось 0,738 промилле алкоголя.

Как писал NEWS.ru, мужчина заявил, что на момент аварии был трезв. В суде он пояснил, что алкоголь в его крови, мог остаться после вчерашней вечеринки. Кроме того, он выпил три бутылки пива уже после ДТП, чтобы снять стресс.