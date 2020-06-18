Внук экс-губернатора Ишаева рассказал, почему сел за руль пьяным

https://static.news.ru/photo/75939a66-b158-11ea-9888-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ишаев Фото: Ishay_Official/instagram.com

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев заявил, что на момент аварии был трезв. В суде молодой человек объяснил, что выпил уже после ДТП, а сам инцидент он списал на свою ногу.

Заседание прошло в Пресненском суде Москвы. Как отметила судья, Ишаев «управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» .

Там чуть-чуть по другому было... Я нечасто бываю за рулём, девушке стало плохо, некому было везти. А у меня нога после футбольной травмы, она застряла, я не смог затормозить, — рассказал виновник ДТП.

Он уточнил, что алкоголь в его крови вероятно остался после вечеринки накануне. Он позволил себе немного виски. После ДТП он заметно понервничал и решил «заглушить» стресс тремя бутылками пива, передаёт «Московский комсомолец». Как сообщает издание, свою вину Ишаев признал лишь частично.

Авария произошла в Пресненском районе на улице 1905 года 17 июня. «Порше Панамера», за рулём которого был Ишаев, выехал на встречную полосу, протаранил «Порше Макан», а следом «Ауди А8». Согласно тесту, который провели сотрудники ДПС, у него в крови было 0,738 промилле алкоголя.

Ранее, как писал NEWS.ru, мужчина уже попадал в ДТП в столице. В 2017 году он столкнулся с фурой на МКАД. Тогда на трассе столкнулись грузовик, легковушка и Mersedes, которым Ишаев.