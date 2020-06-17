Пьяный внук бывшего хабаровского губернатора попал в ДТП в центре Москвы

Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев попал в аварию в центре столицы. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.
Согласно тесту, который провели сотрудники ДПС, у него в крови содержится 0,738 промилле алкоголя,
Инцидент произошёл в Пресненском районе на улице 1905 года. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.
Мужчина уже попадал в аварию в столице. В 2017 году он столкнулся с фурой на МКАД.
Как писал NEWS.ru, его деда Виктора Ишаева обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2014–2017 годах он, занимая пост вице-президента «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости. Сумма хищений составила около 5 млн рублей.
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