Пьяный внук бывшего хабаровского губернатора попал в ДТП в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/e8e7c99a-b0ce-11ea-bb38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев попал в аварию в центре столицы. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Согласно тесту, который провели сотрудники ДПС, у него в крови содержится 0,738 промилле алкоголя, передаёт РЕН ТВ. В настоящий момент с ним разговаривают силовики.

Инцидент произошёл в Пресненском районе на улице 1905 года. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Мужчина уже попадал в аварию в столице. В 2017 году он столкнулся с фурой на МКАД.

Как писал NEWS.ru, его деда Виктора Ишаева обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2014–2017 годах он, занимая пост вице-президента «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости. Сумма хищений составила около 5 млн рублей.