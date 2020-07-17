Внезапная проверка войск в России завершится 21 июля

https://static.news.ru/photo/01bfb896-c827-11ea-b756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Fokin/Global Look Press

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты завершится 21 июля. Об этом сообщили в Минобороны.

Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года, — сообщили ТАСС в военном ведомстве.

Ранее о поручении президента Владимира Путина провести проверку сообщал министр обороны сергей Шойгу. Отмечалось, что проверка войск проводится для оценки способности российской армии обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к полномасштабным учениям «Кавказ-2020».

По информации Минобороны, в общей сложности предусмотрено проведение 56 тактических учений. К ним привлечено более 149 тысяч человек. В ходе проверки планируется задействовать 35 полигонов и учебных полей, 26 тысяч единиц вооружения, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов, писал NEWS.ru.