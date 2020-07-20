Власти Пятигорска намерены привлечь ЦСКА к поиску фанатов-вандалов

https://static.news.ru/photo/f11bca0e-c99b-11ea-a510-fa163e074e61_660.jpg Фото: voroshilov_dm /instagram.com

Администрация Пятигорска в Ставропольском крае хочет привлечь футбольный клуб ЦСКА к поиску фанатов, которые нарисовали флаг команды на недавно отремонтированной подпорной стене Емануелевского сквера.

К сожалению, есть люди, не имеющие ни ценностей, ни культуры, ни уважения к своему городу, к своей истории, — подчеркнул мэр города Дмитрий Ворошилов.

Власти планируют привести стену в порядок за счёт бюджета и найти вандалов. Соответствующее заявление будет направлено в правоохранительные органы. Кроме того, запрос о помощи в поисках администрация направит в ЦСКА. После установки виновников дополнительных расходов бюджета их привлекут к ответственности, передаёт «Регион online».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции задержали нарушителей общественного порядка, оторвавших голову стилизованной фигуре капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы, установленной в подмосковном Подольске.