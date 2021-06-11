Власти Подмосковья вслед за столицей предложили приз за укол от COVID-19

https://static.news.ru/photo/79083de4-cc39-11eb-99f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вслед за столичным мэром Сергеем Собяниным решил наградить жителей Подмосковья за укол от коронавируса. Власти МО тоже предложили свой приз для тех, кто сделает прививку в определённый период, передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу Воробьёва.

Один из участников розыгрыша может стать обладателем квартиры в Серпухове. Главное условие — укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня этого года в пунктах вакцинации Минздрава Подмосковья.

При этом препарат можно выбирать, а к участию допускается любой гражданин РФ старше 18 лет. Для вакцинации сейчас доступны препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», добавили в пресс-службе.

Что касается приза, речь идёт о конкретной квартире. Победитель получит «трёшку» площадью 74,9 квадратных метра в ЖК «Новая Пролетарка». Чтобы участвовать, следует зайти на портал «Госуслуги» и кликнуть на баннер акции. Далее нужно будет указать всю необходимую информацию (ФИО, полис ОМС, паспорт и прочее). После этого на почту участника поступит специальный код, подтверждающий регистрацию.

Победителя объявят 27 июня в 19:00 в прямом эфире на телеканале «360». Его выберут методом жеребьёвки. Смотреть трансляцию необязательно, победитель получит СМС-уведомление на номер телефона и электронную почту.

Ранее Собянин объявил подобный конкурс для москвичей: с 14 июня по 11 июля те, кто впервые получит первый компонент вакцины от коронавируса, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».