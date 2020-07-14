Власти Москвы заявили о снижении госпитализаций пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c0da21e-c678-11ea-9edc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отмена ограничений, введённых ранее из-за угрозы распространения коронавируса, не привела к росту заболеваемости инфекцией в Москве. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что власти не только не фиксируют всплеск числа заражений, но и отмечают устойчивое снижение показателей.

Особенно это касается госпитализации. За последние две недели число госпитализируемых, и так небольшое, практически сократилось на 30%, — цитирует Ракову ТАСС.

Заммэра отметила, что уже несколько недель подряд в Москве «проводятся мероприятия по снижению ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции». Город полностью возвращается к привычному образу жизни, добавила она.

В результате ослабления ограничений в столице поэтапно открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, было разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Стали доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками, открыты парки и скверы. Кроме того, возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения.

Вместе с тем в общественных местах и в городском транспорте продолжает действовать масочный режим.

По состоянию на 15 июля в Москве официально зарегистрировано свыше 230,6 тысячи случаев заражений, умерли чуть более 4,2 тысячи пациентов с коронавирусом, выздоровели около 166 тысяч человек.

При этом, как писал NEWS.ru, в Москве и Московской области зафиксирован наименьший прирост заболеваемости — всего 0,3%.